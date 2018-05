Massimo Boldi si confessa: "Non parlo più fino al 30 giugno" e spiega perché

Massimo Boldi ha affidato ad un comunicato stampa le sue parole per avvisare gli amici giornalisti che non rilascerà più interviste per un po' di tempo. La deadline indicata dall'attore è fissata al 30 giugno e fino a quel momento chiede anche di non essere cercato. Boldi sta leccando le sue ferite?

Era lo scorso mese di aprile quando ha raccontato: "La mia compagna mi ha tradito, sta con un mio amico, l'ho scoperto dai giornali". Boldi ha abituato il suo pubblico e i suoi fan alle risate e all'ironia ma c'è un tempo anche per piangere. Dopo la replica di Loredana De Nardis che ha smentito il tradimento anche le parole della figlia di Massimo Boldi, Emanuela Boldi: "Papà le ha dato il mondo, non meritava questo".

Informo tutti gli amici giornalisti, i direttori dei quotidiani, dei periodici, del web, delle reti televisive e di quelle radiofoniche che fino al 30 giugno 2018 per motivi che verranno rivelati a tempo opportuno, e contrariamente a quello che vorrei fare, non rilascerò nessuna intervista.

In ogni caso fate a meno di telefonarmi.

Questa mia scelta è dovuta in parte a motivi professionali e, in parte, a motivi molto personali e molto dolorosi: sappiate che “Cipollino” può anche soffrire.

Prego chiunque abbia un mio contatto e non riesca a resistere all’idea di fare due domande per sapere i fatti miei, di rivolgersi all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace (che, comunque, non di dirà nulla lo stesso).

L’unico essere vivente che può raccontare di tutto e di più è il mio cagnolino pinscher di 14 anni, di nome Peggy.

Con grande affetto a tutto il mio pubblico. Massimo Boldi