La figlia di Massimo Boldi: “Loredana De Nardis? Papà le ha dato il mondo, non meritava questo”

Il presunto tradimento subito da Massimo Boldi da parte della sua ormai ex fidanzata Loredana De Nardis si arricchisce di nuovi dettagli, stavolta raccontati da Manuela, figlia dell’attore.

Dopo la versione di lui che si è detto "tradito", a cui ha fatto seguito la replica di lei e il racconto dell’uomo paparazzato con la donna e additato come suo amante segreto, la donna ha voluto dire la sua sulla vicenda dalle pagine del settimanale Spy, confidando quanto la situazione abbia comprensibilmente sconfortato il padre che – dice – non meritava questo trattamento.

“È stata una doccia fredda per tutti. Io non conosco bene lei, ma provo un dispiacere enorme per mio papà, per il modo in cui è stato trattato dopo 14 anni” ha confidato Manuela Boldi: “Noi figlie abbiamo scoperto che la loro relazione era finita guardando Dagospia e ci siamo scritte, è stato un momento difficile, visto il bene che vogliamo a papà. Noi siamo sempre state unite per la felicità di papà, se lui era felice con questa persona, noi eravamo felici per lui".

L’attore, vedovo della moglie Marisa scomparsa, sperava che accanto all'ormai ex compagna, avesse potuto rifarsi una vita dopo la scomparsa dell'adoratissima moglie Marisa, avvenuta nel 2004.

“A casa mia uno più uno fa sempre due, non so a casa degli altri ma mi chiedo come sia stato possibile, visto che papà le ha dato il mondo, chiudere in questo modo. Un amore può finire, e la vita va avanti, ma è il modo che ti lascia amareggiato, mio padre non meritava questo” ha aggiunto ancora Manuela: “Abbiamo accettato con il tempo che lui si rifacesse una vita ed eravamo d’accordo, all’inizio ci siamo rimaste male perché lo abbiamo scoperto dai giornali. Noi con papà parlavamo di tutto e volevamo che ce lo dicesse lui, tanto non riesce a dire bugie o a nascondere le cose. E poi lei era molto più giovane, sui social la scambiano per la figlia, non è stato bellissimo”.

Ora, però, per le figlie è tempo di recuperare il rapporto perduto con il padre (“Lo aspettiamo per coccolarlo ancora, le sue figlie e i nipotini sono pronti a farlo stare bene”) che si augurano possa trovare presto la serenità accanto ad una donna: “Adesso aspettiamo chi sarà la sua prossima conquista, perché il nostro 'Cipollino' non starà fermo. Spero solo che la mamma continui a vegliare su di lui e gli faccia trovare la persona giusta. Come lei sarà impossibile, ma basta una persona che gli voglia bene”.