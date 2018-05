Massimo Carlotto alla guida di un programma Rai ma è polemica: "E' un condannato, siamo alla follia"

Ha suscitato non poche polemiche la nuova conduzione del programma Rai Real Criminal Minds. Al timone del programma a partire dal 18 maggio ci sarà Massimo Carlotto, uno scrittore di noir balzato agli onori della cronaca per un omicidio che si è verificato a Padova intorno alla fine degli anni 70: nel suo appartamento fu ritrovata morta, con 59 coltellate, una ragazza di 24 anni.

Chi è Massimo Carlotto

Massimo Carlotto è stato un militante di Lotta Continua e sul finire degli anni '70 (1976) nei suoi confronti fu mossa l'accusa di omicidio. Proprio allora infatti nel suo appartamento fu ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna di appena 24 anni di nome Margherita Magello. Sul cadevere furono riscontrate 59 coltellate. Poco prima della condanna, Carlotto si diede alla latitanza e così emigrò prima in Francia, poi in Spagna e poi in Messico da dove venne estradato. Tornato in Italia fu condannato a 18 anni di carcere, fu graziato dal presidente della Repubblica e tornò libero nel 1993. La sua grazia fece molto discutere, i parenti della vittima si opposero con tutte le loro forze.

La lettera del presidente della Regione Veneto alla Rai

Sono indignato davanti alla notizia per cui Massimo Carlotto condurrà una serie della televisione pubblica dedicata ai serial killer: mi sembra una scelta improvvida, ingiusta e per molti aspetti insultante, assegnare un ruolo televisivo pagato con fondi pubblici ad un uomo nella cui casa fu trovata una ragazza assassinata con 59 coltellate, condannato a 18 anni di galera perché non riuscì a dimostrare la sua estraneità nell'aberrante omicidio, latitante all'estero e graziato dall'allora presidente Scalfaro. Siamo alla follia".

Lo dice Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Il testo è stato pubblicato da Il Gazzettino.