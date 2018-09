J-Ax e gli altri: i grandi assenti che hanno "snobbato" i Ferragnez

La lista dei vip invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez era lunghissima. Molti sono intervenuti (come dimostrano le decine di foto e video pubblicate sui social), ma in tanti hanno brillato per la loro assenza. Uno su tutti J-Ax. Tra lui e il rapper Fedez non sembra ci sia più l'amicizia di un tempo. Stessa cosa per Fabio Rovazzi (che non era stato invitato). Entrambi ieri sera erano insieme, impegnati altrove, a chilometri di distanza da noto, come testimoniano le foto pubblicate sui social.

Assenti anche Ilary Blasi e Francesco Totti. Lei si era addirittura "autoinvitata" e aveva ricevuto poi un videoinvito dai Ferragnez, ma alla fine la coppia non si è presentata. All'appello mancano anche Paris Hilton, Bianca Balti, Martin Garrix, Dua Lipa (per lei impegni professionali, quindi assente giustificata). Il cantante Mika aveva già fatto sapere che non sarebbe stato presente e su Instagram aveva lasciato un dolce messaggio di auguri alla coppia.

Max Pezzali è potuto venire. La compagna Debora Pelamatti ha scritto su Instagram: "Io e Max siamo lì comunque con il cuore, vi auguriamo tantissima felicità. Grazie infinite di averci pensati".