Selvaggia Lucarelli critica le nozze Ferragnez, Fedez replica a tono: botta e risposta sui social

Le nozze dei Ferragnez hanno monopolizzato la cronaca rosa del primo weekend di settembre.

Chiunque fosse in possesso di uno smartphone, di un tablet, di un pc ha potuto assistere alla diretta social dei tre giorni di festeggiamenti da favola che hanno accompagnato la cerimonia in cui Chiara Ferragni e Fedez si sono giurati amore eterno.

Dal volo aereo Alitalia brandizzato ‘Ferragnez’ che ha portato gli invitati da Milano a Noto all’incantevole abito da sposa dell’influencer; dalle promesse nuziali al fantastico party sovrastato da una grande ruota panoramica degna del miglior luna park, tutto è stato condiviso con i follower che si sono divisi tra quanti hanno apprezzato e criticato un matrimonio così confezionato.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata tra coloro che hanno commentato in modo critico le nozze di Fedez e Chiara Ferragni.

La penna del Fatto Quotidiano ha scritto un lungo pezzo condiviso su Facebook in cui ha definito gli invitati come “ostaggi del matrimonio” e Fedez come “paggetto” di Chiara Feragni.

“Che la Ferragni sia un genio della comunicazione non si discute” - si legge anche nel lungo post - “Lei decide, Fedez esegue. Fedez non è lo sposo. È il suo paggetto quando la accompagna alle feste, il suo migliore amico quando la bacia impacciato, sua mamma quando piange per i discorsi degli amici, la sua terza sorella quando accetta di indossare camicie con “thefarragnez” cucito sul taschino. E infatti si chiamano Ferragnez, mica Fedagni. Manco i nomi hanno amalgamato equamente. È tutto sbilanciato e la bilancia- nonostante i suoi 44 chili scarsi, altro miracolo- pende tutta a favore di Chiara”.

Fedez replica a Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta

Il lungo articolo di Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato al neo sposo che su Twitter ha rivolto il commento piccato nei confronti della sua autrice.

“Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione”, ha scritto Fedez.

Pronta la replica della blogger: “Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!”, ha risposto lei in riferimento alla statua di ghiaccio che durante la festa dispensava vodka per gli invitati.

Il botta e risposta si è concluso con i saluti del rapper che ha ironizzato sull’essere “paggetto” della moglie:

“Pensavo fossi più autoironica dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque”.

E alla fine così è stato: il terzo giorno di festeggiamenti dei Ferragnez è proseguito tra risate, bagni in piscina e cene con gli amici sempre, manco a dirlo, debitamente condiviso sui social.

