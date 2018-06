Costanzo "affonda" Belen: la stoccata sui guadagni della showgirl

Maurizio Costanzo "punge" ancora una volta Belen Rodriguez. E lo fa ancora una volta dalle pagine del settimanale Nuovo, dove tiene la sua rubrica televisiva. Al centro delle critiche, stavolta, le recenti dichiarazioni della showgirl argentina sui suoi guadagni ("Guadagno come un bravo calciatore, posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare").



"In effetti non vedevamo Belen in tivù da dicembre, da quando ha condotto la quarta edizione di Tu si que vales - scrive Costanzo in replica alla lettera di un lettore che gli chiede una opinione in merito - Non so se Mediaset l’abbia tenuta in panchina perché non crede più in lei o se sia Belen che, semplicemente, sceglie quando e quanto concedersi al piccolo schermo". Poi il giornalista sferra un attacco: "Tuttavia, penso che dichiarare di guadagnare così tanto da potersi permettere il lusso di non lavorare – come ha fatto lei – non sia carino, né elegante".

"Ormai è chiaro, Belen Rodriguez o si ama o si odia - precisa- E suppongo si sia abituata a destreggiarsi tra fan e detrattori. Del resto anche lei non ama le mezze misure: dice sempre quello che pensa, senza filtri, ben sapendo che può scatenare reazioni diametralmente opposto".

Il rapporto tra Costanzo e Belen

E' "litigarello" il rapporto tra Costanzo e Belen Rodriguez. Il conduttore televisivo, infatti, si è sempre mostrato disponibile ed accogliente nei confronti della showgirl in occasione dei programmi televisivi, senza però risparmiarle critiche laddove fossero necessarie.

Tempo fa, sempre il settimanale Nuovo, attribuì al giornalista le seguenti dichiarazioni: "Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all'estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano (De Martino, ndr)"