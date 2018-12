Bianca Atzei, stoccata a Max Biaggi dopo l’intervista a Domenica In: il messaggio

"Sono diventato più cinico nel dare le priorità. In quei momenti, levi il superfluo. Ho cominciato a scremare, a togliere quello che dovevo togliere": così Max Biaggi, intervistato da Mara Venier a ‘Domenica In’, ha descritto l’atteggiamento maturato in seguito al bruttissimo incidente che un anno e mezzo fa ha messo a serio rischio la sua vita.

In seguito a quell’evento il pilota chiuse la sua relazione con Bianca Atzei che, pur non avendo mai nominato nelle dichiarazioni televisive, è balzata alla mente dei telespettatori quale riferimento del suo mea culpa.

“Ho fatto soffrire persone che prima dell’incidente consideravo priorità. Durante quei momenti ho avuto accanto le persone più importanti: i miei genitori, i miei figli e i migliori amici. Lì capii che dovevo stabilire delle priorità, quelle erano i miei figli”, ha affermato Biaggi.

Bianca Atzei e Jonathan, sui social il riferimento a Max Biaggi

A stretto giro, Jonhatan Kashanian, diventato molto amico della cantante grazie all’esperienza dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato un post su Instagram che è parso proprio un riferimento alle parole dell’ex compagno di Bianca e, in particolare, a quel “superfluo” pronunciato come oggetto di una scrematura inutile della sua vita post incidente.

“Niente è più necessario del #superfluo”, ha scritto l’ex naufrago in calce alla foto che lo vede abbracciato con Bianca Atzei che, dal canto suo, si è limitata a commentare con un cuoricino in segno di gratitudine e affetto.

“La riconoscenza non ha una data di scadenza”, ha inoltre scritto Jonathan nei commenti, numerosi da parte di chi non ha apprezzato l’omissione da parte di Max Biaggi del riferiemnto esplicito alla donna che gli è stata accanto in un momento così difficile.