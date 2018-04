La rabbia del fratello di Meghan Markle: “Non mi ha invitato alle nozze, è falsa”

A un mese esatto dalle nozze del principe Harry e Meghan Markle si leva la voce furiosa di Thomas, fratello della futura sposa, che lancia pesanti accuse contro la ex attrice rea di non aver invitato la sua famiglia di origine al royal wedding.

"A Meg piace dipingere se stessa come una filantropa, una persona caritatevole, ma non è nulla di tutto questo per la sua famiglia", ha dichiarato l’uomo in un'intervista al Mirror, "Sta mostrando la miglior prova di recitazione della sua vita. È falsa. Da quando è entrata a Hollywood è una persona diversa, ha chiaramente dimenticato le radici. Forse la sua vera famiglia la imbarazza".

Pesante, poi, il paragone con la compianta Lady Diana: "Ho letto che vuole essere come Diana, lei era adorata in tutto il mondo, amata per le giuste ragioni. Non penso succederà anche a Meghan, non è altrettanto genuina".

Per Thomas le porte della Cappella di St. George non si apriranno il prossimo 19 maggio: "Non mi amareggia il fatto di non esser stato invitato, sono solo sconcertato, ha commentato che non vede la sorella dal 2011: “Fa male, pensando a quanto fossimo vicini un tempo. Quando è morta nonna si è trasferita a Toronto per girare Suits".

In passato anche la sorella Samantha aveva rivolto forti recriminazioni alla futura moglie di Harry che non ha mai commentato le reazioni così furiose dei suoi ‘cari’.