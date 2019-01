“Così Meghan Markle ha cambiato il principe Harry”: l'indiscrezione rivelata in tv

Il principe Harry e la consorte Meghan Markle continuano a fornire spunti di discussione ai media inglesi che, sui giornali come in tv, affrontano ogni tipo di aspetto privato o istituzionale relativo della coppia più in vista del momento.

In attesa della nascita del loro primo erede, l’attenzione si concentra soprattutto sulla duchessa di Sussex - in questi giorni corteggiata dalla produzione della serie tv che l’ha resa famosa - e sull’influenza che avrebbe sul marito, “cambiato considerevolmente” grazie (o ‘a causa’, a seconda dei punti di vista) alla sua presenza.

A dichiararlo è stato Lady Colin Campbell, confidente della principessa Diana e ampia conoscitrice della famiglia reale inglese su cui ha scritto tre libri.

In un documentario andato in onda di recente su Channel 5, la donna ha parlato della trasformazione del principe che sarebbe talmente “ammaliato” dalla moglie da fare tutto ciò che lei gli chiede.

“Harry e William divisi da Meghan”

Stando alle parole di Campbell, l’ex protagonista di Suits avrebbe innescato anche una certa tensione con il fratello William e la moglie Kate.

Pare, infatti, che Harry non abbia apprezzato le preoccupazioni espresse in passato da William sull’andamento della relazione con Meghan: il secondogenito di Carlo sarebbe stato “irritato” dall’intromissione del fratello maggiore, tanto da considerare la sua opinione come un affronto alla futura sposa.

In effetti, la voce su possibili dissapori interni alla famiglia serpeggia da mesi al punto da essere considerata il motivo per cui i futuri genitori avrebbero deciso di traslocare.

Ma, stando alle rivelazioni della ‘amica di famiglia’, le antipatie tra cognate prime donne non c’entrano: "Le persone cambiano quando si sposano", ha chiosato Campbell, aggiungendo anche che Harry avrebbe abbandonato l’alcol proprio per amore della madre del nascituro.