Meghan Markle, arriva la bomba: "Al primo matrimonio regalava marijuana"

Imbarazzo a corte. Dopo i rumors sul caratterino di Meghan Markle - avvezza (pare) a capricci e prese di posizione - e i presunti dissapori con la cognata Kate, ecco arrivare nuove scottanti rivelazioni sulla Duchessa del Sussex.

E' il padre Thomas, con cui non è in buoni rapporti, a lanciare la bomba parlando del primo matrimonio della figlia con il produttore Trevor Engelson, celebrato in Giamaica nel 2011. Secondo i racconti del signor Markle al Sun, la figlia avrebbe regalato piccole dosi di marijuana a tutti gli invitati.

"Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli - ha dichiarato al tabloid inglese - E' illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei". Inutile il goffo tentativo finale di minimizzare, le dichiarazioni rischiano davvero di scatenare uno tsunami e proprio ora che Meghan è incinta e dovrebbe godersi serenamente la maternità.