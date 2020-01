Il padre di Meghan Markle tuona: “E' una delusione, sta buttando via tutto per soldi”

Se i rapporti con la famiglia del marito sembrano ormai distesi, adesso per Meghan Markle i problemi arrivano dalle ultime dichiarazioni del padre Thomas, fermo nel condannare il comportamento della figlia con cui, com’è noto, non c’è mai stato un buon feeling. Attraverso un documentario televisivo trasmesso su Channel 5 dal titolo ‘Thomas Markle: My Story’ l’ex direttore della fotografia ha detto la sua in merito alla decisione dei duchi di Sussex di allontanarsi dalla famiglia reale, ribadendo l’impossibilità di ricucire lo strappo con la figlia che rifiuta da anni di parlargli.

“La Royal Family è in debito con me, come lo sono Harry e Meghan. Dovrei essere ricompensato dopo quello che ho passato. Mia figlia m'aveva detto che si sarebbe presa cura di me in età avanzata, ora sono avanti con gli anni. Con molta probabilità, la rivedrò solo quando sarò sotto terra”, ha affermato l’uomo che non ha nascosto di essersi fatto pagare per rilasciare un’intervista lunga 90 minuti e seguita da quasi un milione e mezzo di spettatori.

Thomas Markle: “Harry e Meghan stanno distruggendo la Corona”

Il documentario, girato lo scorso ottobre, ha riportato anche alcune dichiarazioni di Thomas Markle rilasciate dopo la notizia della separazione di Harry e Meghan dalla famiglia reale. “Meghan è una delusione perché ha davvero realizzato il sogno di ogni ragazza. Ogni ragazza vuole diventare una principessa e lei ci è riuscita. Ora sta gettando via tutto, e pare che lo stia facendo per soldi”, ha affermato il 75enne che ha definito la figlia e il genero come “due anime perdute”: “Quando si sono sposati hanno assunto un obbligo, quello è di far parte dei reali e di rappresentarli. E sarebbe sciocco per loro non farlo. La Corona è una delle più grandi e longeve istituzioni di sempre. La stanno distruggendo, la stanno indebolendo, la rendono qualcosa di squallido… non dovrebbero farlo”.

Thomas Markle mostra le immagini inedite di Meghan ragazzina

Nel corso dell’intervista Thomas Markle ha anche mostrato gli album di famiglia con le foto di Meghan ancora bambina durante le vacanze e le recite scolastiche, sprezzante della privacy della figlia con cui è certo di non poter recuperare: “La prossima volta che ci rivedremo, credo che io sarò nella fossa”, ha sentenziato l’uomo, lontano anni luce dalla sensibilità di dare in pasto ai media una pagina privata della vita della figlia con cui, ormai, appare impossibile una futura riconciliazione.