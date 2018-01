Melissa Satta e Boateng volano a Dubai con il jet privato: è polemica social

Melissa Satta, ex velina mora del tg satirico Striscia la notizia, è finita nella bufera social per aver postato un scatto sul suo profilo Instagram. Il “pomo della discordia” tra Melissa e i suoi fan, che restano tantissimi ad ogni modo, è una fotografia pubblicata dalla show girl il 31 dicembre.

Il selfie della discordia

Lei, insieme a Boateng e altri amici (tra cui Giorgia Palmas e Simona Salvemini) sono a bordo di un jet privato per raggiungere Dubai dove avrebbero poi trascorso il capodanno. Un seflie che ha portato, oltre i soliti complimenti, anche alcune critiche: tra cui “L’ostentazione della loro ricchezza è inversamente proporzionale alla loro pochezza”.

Polemica anche per Sonia Bruganelli

E nei giorni scorsi una polemica simile ha coinvolto invece Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Anche lei, come Melissa Satta, in partenza per trascorrere le vacanze in Kenia con la famiglia ha postato una foto che ritrae sua figlia giocare a bordo del jet privato. Dopo la polemica, Bruganelli ha puntato sull’ironia: “Chiedo scusa, adesso solo eliche”.