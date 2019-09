Michelle Hunziker, il gesto 'contro' Marica Pellegrinelli dopo l'addio a Ramazzotti

Continua a far parlare l'addio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, avvenuto ufficialmente ad inizio luglio. Dopo i pettegolezzi sulla nuova storia di lei con l'imprenditore Charley Vezza, adesso i rumors si concentrano su Michelle Hunziker, ex moglie di Ramazotti, che non avrebbe preso bene quanto avvenuto tra i due. L'affronto, se così vogliamo chiamarlo, arriva via social: Michelle, infatti, ha tolto il 'segui' a Marica, segno che tra le due i rapporti si sono interrotti. E' il settimanale 'Chi' a far notare il fatto, sottolineando come "l'idillio tra le due, in realtà, non è mai esploso davvero". Vale lo stesso per Marica, ovviamente, che non segue Michelle sui social.

La rottura tra Marica ed Eros

La rottura tra Marica ed Eros è arrivata due mesi fa. "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile", hanno spiegato il cantante e la influencer in una nota congiunta all'Ansa. "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane”, hanno poi aggiunto". Legati dal 2009, Eros Ramazzotti (55 anni) e Marica Pellegrinelli (31) si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni. Il cantante e la modella si erano conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards: Marica era salita sul palco per premiare l’artista. Da lì è stato subito colpo di fulmine con l'amore sfociato nelle nozze da favola. Ora la triste fine del matrimonio, anche se i rapporti restano civili per il bene dei bambini.