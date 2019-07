Milly Carlucci rompe il silenzio e dice la sua sul triangolo Osvaldo-Veera-Oradei

Non accennano a diminuire le polemiche sul triangolo Dani Osvaldo-Vera Kinnunen-Stefano Oradei. Ballando con le stelle è finito ormai da mesi e la ballerina e l’ex calciatore ormai fanno coppia fissa.

Nonostante l'intervento su Instagram di Carolyn Smith per cercare di mettere qualche punto sulle i, come si dice, e per ribadire che il comportamento di Stefano Oradei durante il programma non era stato corretto, in tanti continuano a chiedere le scuse di Mily Carlucci, che in diretta durante la trasmissione aveva bacchettato il bacchettato il ballerino, geloso dell’intesa sempre più evidente nata tra la compagna e il concorrente: la situazione rischiava di creare problemi anche all’intero programma e per questo Milly Carlucci era intervenuta. La conduttrice viene attaccata anche perché, durante quella “ramanzina” pubblica, aveva lasciato intendere che la gelosia di Oradei fosse infondata.

Milly Carlucci risponde sul caso Dani Osvaldo-Vera Kinnunen-Stefano Oradei

Intervistata da TvBlog, la conduttrice ha detto finalmente la sua: “Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna. Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione”.

“Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro”, ha concluso Milly Carlucci.