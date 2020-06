Miriana Trevisan commenta la rottura tra Pago e Serena: la dura dichiarazione

Pago e Serena Enardu sono tornati nuovamente ad infiammare le cronache rosa dopo l’ennesima rottura arrivata a colpi di accuse e rimostranze reciproche lanciate attraverso social e giornali. Ad entrare nel merito delle cause che avrebbero causato il nuovo addio è, ancora una volta, Miriana Trevisan, ex moglie del cantante, che in un’intervista a Libero ha spiegato il suo punto di vista sulla questione prendendo le difese del padre di suo figlio.

Miriana Trevisan difende Pago: le dichiarazioni su Serena

“Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde”: così Miriana Trevisan è tornata sulle questioni sentimentali dell’ex compagno, reduce dalla nuova burrascosa rottura con Serena Enardu. “Forse Pago ha elaborato tutto questo”, ha aggiunto sul suo ex che adesso è partito alla volta della Sardegna con il loro figlio Nicola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate da Pago su Chi e alla durissima replica di Serena che gli ha dato del bugiardo, Miriana sostiene di vederlo comunque sereno rispetto ad altri periodi altrettanto problematici: “Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente”, il commento di Trevisan che, tuttavia, non si sente di esprimere un parere sulla probabilità che effettivamente la storia con la Enardu sia finita.