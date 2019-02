La moglie di Facchinetti rilancia contro la Cremaschi: "Lo rifarei"

"Se è successo quello che è successo ci sarà stato un motivo", con queste parole Wilma Helena Faissol rompe il silenzio dopo la zuffa al ristorante con Laura Cremaschi. La Bonas di "Avanti un altro" ha alzato un po' troppo il tiro, provocando in più di un'occasione Francesco Facchinetti, ma soprattutto lo ha fatto davanti agli occhi della moglie. La vicenda, diventata virale nel giro di poche ore, si è scoperto essere uno scherzo de Le Iene (in onda martedì 26 febbraio).

Questa la versione della modella brasiliana, identica a quella riportata dal marito sui social, che però nelle sue stories di Instagram aggiunge qualche dettaglio: "Chiedeva selfie a Francesco, gli accarezzava le collane, era abbastanza palese che ci stesse provando, ma ok, andiamo avanti. Quando torno dal bagno la trovo seduta al posto mio, stava chiedendo il numero a Francesco, gli faceva vedere le sue foto sexy e non si alzava, continuava a stare lì. A un certo punto Francesco va in bagno - continua a raccontare Wilma - lei apre la giacca, sistema il décolleté e lo insegue. Non sono mica scema. Arrivo lì, lei lo stava aspettando fuori dal bagno dicendo che il selfie era venuto male. Le ho detto 'Hai rotto il c***' e ha iniziato a darmi della pazza, dicendo che stava solo chiedendo un selfie".

"Mi ha fatto sbroccare perché mi dava della pazza - ha detto ancora, anche se per scherzo, come poi si è scoperto - Ho preso il bicchiere e le ho lanciato l'acqua. Lo rifarei cento volte. Provate a inseguire mio marito in bagno, lo rifarei. Io non faccio parte del mondo dello spettacolo, non me ne frega un c***. Con mio marito non si fanno queste cose, soprattutto davanti a me. Poi chi vuole dire che sono insicura, psicopatica, non me ne frega niente. Se pensate che una donna sicura dovrebbe subire questo tipo di invasione è una scelta vostra. Io sono molto sicura del mio posizionamento, potete arrivare fino a un certo punto, dopo sono c***". Donne avvisate...