Molestie: indagato John Bailey, presidente dell’Accademia degli Oscar

Tre denunce e l’apertura di un’indagine: finisce così indagato il presidente dell’Accademia degli Oscar John Bailey. Eletto nell’agosto dello scorso, ha firmato film che hanno riscosso un notevole successo nel corso della sua carrier, tra questi “Il grande freddo”, “Senza traccia”, “Qualcosa è cambiato” per citarne solo alcuni. Ma dopo Weinstein lo scandalo delle molestie sembra aver colpito anche lui.

Tre denuce a carico del presidente dell'Accademia degli Oscar

E’ il sito Variety a raccontare l’ennesimo scandalo che scuote Hollywood. A ottobre, l'Academy ha votato per espellere Harvey Weinstein in seguito alle numerose accuse di molestie sessuali emerse a suo carico e denunciate da molte delle attrici dello star system. In seguito Casey Affleck ha perso il posto di presentatore degli Oscar di quest'anno a casa di due denunce per molestie ricevute nel 2010. Insomma, negli ambienti del cinema “che contano” piovono denunce. Adesso è toccato a Bailey finire nel mirino.

Ancora ignari gli autori delle denunce

Non si conoscono ancora i nomi di chi ha presentato denuncia nei confronti del presidente dell'Accademia degli Oscar. Quanto emerso fino ad ora è la certezza che Bailey è indagato e il suo nome va ad allungare la lista di presunti molestatori dello star system hollywoodiano e non solo. GIà perché lo scandalo delle molestie sessuali nel mondo del cinema e dello spettacolo ha visti coinvolti anche nomi italiani.