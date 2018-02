Naike Rivelli al veleno: "Barbara D'Urso, conduttrice da non frequentare". Ecco il motivo

"Testate Giornalistiche in Tv 📺Conduttrici che non frequenterò Mai più! Aveva ragione la Mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire!! La Mamma Ha Sempre Ragione". Un post al veleno quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che attraverso il suo profilo Instagram lancia un duro attacco alla conduttrice tv Barbara D'Urso, ormai signora indiscussa del salotto di Canale 5.

Al centro della polemica il "canna-gate"

Oggetto della diatriba sarebbe la modalità con cui "Barbarella" ha trattato il "canna-gate" che ha sconvolto l'Isola dei Famosi e continua a tenere banco nei programmi televisivi. E si sa, in ogni polemica che si rispetti c'è chi punta il dito e chi ne prende le difese: intanto Francesco Monte continua a far parlare di se mentre il reality incassa nuovi colpi di scena tra bollenti rivelazioni e pettegolezzi.

Cosa farà Barbara D'Urso?

Come reagirà Barbara D'Urso a una così dura manifestazione di dissenso da parte di Naike Rivelli? Interverrà o lascerà che la polemica vada scemando?