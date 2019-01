Nicola Panico contro Sara Affi Fella: “Se parlo scateno una nuova guerra”

La vicenda di Sara Affi Fella, tornata a parlare dopo lo scandalo scoppiato cinque mesi fa a Uomini e Donne a causa delle bugie raccontate durante la sua permanenza sul trono del programma, si arricchisce adesso del commento di Nicola Panico, ex fidanzato della 22enne che per mesi si è proclamata single nonostante avesse una relazione con lui.

Senza mai nominare Sara, il calciatore napoletano ha scritto un post pubblicato attraverso una storia Instagram che, alla luce delle dichiarazioni della ragazza che nell’intervista al settimanale Chi lo ha definito suo complice (“In video c’ero io, ma dietro eravamo in due”, le sue parole) sembra proprio riferirsi al caso tornato in auge dopo le scuse a mezzo stampa di Affi Fella.

Nicola Panico commenta le parole di Sara Affi Fella: il messaggio

“Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa”, ha esordito Nicola Panico: “Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo, c’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena”.

“A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra!”, è stata la conclusione del messaggio destinato a far discutere non fosse altro per il dettaglio relativo all’eventuale recente frequentazione con Sara Affi Fella che, ad oggi, era del tutto sconosciuto.

Sara Affi Fella replicherà dal suo nuovo account Instagram? La risposta è, come sempre, affidata ai social.

(Di seguito, la storia pubblicata da Nicola Panico)