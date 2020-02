“Bugiarda!”: Nina Moric attacca sui social Barbara d’Urso (che parla di lei in diretta tv)

(Scontro a distanza tra NIna Moric e Barbara d'Urso a 'Live')

Lo sconcertante diverbio tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi non è stato il solo scontro che ha segnato la puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ di domenica 23 febbraio, in onda senza pubblico per l’emergenza Coronavirus. Oltre alla lite consumata in diretta tv tra il critico e la conduttrice, un altro contrasto seppur a distanza ha visto protagonista la timoniera del programma di Canale 5, definita “bugiarda” da Nina Moric che sui social seguiva la discussione che aveva lei tra i suoi protagonisti.

Oggetto del dibattito erano gli sviluppi della vicenda che vede la modella contro l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, accusato di averla percossa. Nelle ore precedenti alla messa in onda di ‘Live’ su Instagram Moric aveva annunciato che non avrebbe presenziato nella trasmissione poiché parte di un procedimento penale di cui si dichiara persona offesa, messo in atto contro Favoloso: “Stasera non ci sarò, non perché ho paura di affrontare la situazione, ma mi sono state rese le note importanti ripercussioni giuridiche che potrebbero essere conseguenti alle continue partecipazioni televisive. Ho sbagliato di prestarmi in passato, ammetto i miei errori; trovo di pessimo gusto insistere sulla mia presenza. Ho già chiesto scusa alla Signora D’Urso”.

Barbara d'Urso contro Nina Moric e viceversa

Barbara d'Urso, tuttavia, aveva annunciato la presenza di Nina Moric in studio e una volta constatata la sua assenza, ha criticato il suo comportamento ("Il rispetto da parte di Nina Moric non me lo aspetto più, può fare quello che vuole: la parole rispetto lei non la conosce”, il suo commento) e riferito che lei, da casa, stava scrivendo una lettera a lei indirizzata. Ma ecco che la modella, in tempo reale, ha lanciato sui social la secca smentita: “Non sto scrivendo nessuna lettera, bugiarda!”.

Dopo le ennesime discussioni su presunte violenze e contestuali difese alla presenza dei suoi ospiti, Barbara d'Urso è tornata sulla lettera di Nina Moric annunciata inizialmente: “Scusate mi dicono che l'intermediario ci ha detto che Nina stava scrivendo una letterina ma non è vero.. sarà finito l'inchiostro…".