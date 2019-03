Nina Moric attacca Belen: "Mio figlio aveva 5 anni, sei l'ultima che può fare la morale"

Che tra Nina Moric e Belen Rodriguez non corra buon sangue è cosa ormai nota, ma dopo la lunga controversia in Tribunale si sperava almeno in un armistizio. Niente da fare, a far scoppiare una nuova bomba tra le due è il loro ex in comune, che dopo aver spiattellato in faccia a Riccardo Fogli il presunto tradimento della moglie si è beccato lo sdegno social della showgirl argentina.

"Che schifo - ha commentato Belen durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi - Non si gioca con la vita degli altri. La vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più un valore? Che vergogna". La ramanzina non è piaciuta alla Moric, che su Instagram ha replicato velenosa: "Non mi sarei mai aspettata che lei faccia la morale per ciò che è accaduto. Ricordati quello che hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com'è, la ruota gira e tu sei l'ultima che può fare la morale".

Non è ben chiaro a cosa si riferisce Nina Moric, certamente qualche episodio che riguarda Carlos e in cui sarebbe coinvolta Belen, legata a Fabrizio Corona dal 2009 al 2012.

