Nina Moric commenta la scomparsa dell’ex Luigi Favoloso: il post al veleno

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e protagonista del Grande Fratello 15, è scomparso dallo scorso 29 dicembre 2019, quando si è allontanato dalla sua Torre del Greco senza i effetti personali. Non avendo più sue notizie, i famigliari del 32enne, noto per la sua partecipazione al reality e per la storia d’amore con la modella, ex moglie di Fabrizio Corona, hanno sporto denuncia e sui social hanno invitato chi abbia sue notizie a contattare subito amici e parenti.

Decisamente di diverso tenore è il messaggio che Nina Moric, a poche ore la diffusione della notizia, ha affidato alle sue storie Instagram: “Volevo ricordare che l’amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”, ha scritto la modella, esprimendo un pensiero volto a far notare come, secondo lei, la scomparsa dell’uomo sia una messa in scena organizzata per creare attenzione intorno al personaggio.

Chi è Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric

Trentadue anni, nato a Torre Del Greco nel 1988, Luigi Favoloso è stato uno dei concorrenti più discussi del GF 2018. Il suo carattere forte e fumantino lo ha portato spesso a dividere i telespettatori. E’ stato legato alla showgirl e modella croata Nina Moric (lui è più giovane di 11 anni) per quattro anni ed è proprio in virtù di questa relazione che ha acquisito notorietà. Esperto di digital, Luigi ha avuto diversi “scontri” rimbalzati tra i casi di cronaca: dal litigio con Fabrizio Corona ai contrasti con la famiglia Rodriguez. Luigi è un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia, titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un’agenzia di comunicazione. L’ultima notizia che lo riguarda risale allo scorso dicembre, quando si parlò di un ricovero in ospedale dopo una rissa all’uscita di una discoteca di Milano.