Nino Formicola esplode dopo l'Isola: "Francesca Cipriani mi sta sulle p***"

Ha tenuto fino ad ora, ma, adesso che ha vinto, può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Parliamo di Nino Formicola che, in un'intervista a Non succederà più, programma in onda su Radio Radio, ha detto quello che realmente pensa di Francesca Cipriani.

La soubrette, anche lei arrivata in finale all'Isola dei Famosi 2018, non ha la stima di Formicola che, senza troppi giri di parole, in radio ha detto: "Il pubblico si è stancato di certi programmi e certi personaggi… Personaggi che non si sa nemmeno che lavoro facciano".

Poi, facendo esplicitamente il nome della naufraga, il comico del duo "Zuzzurro e Gaspare" ha aggiunto: "La Cipriani è l'esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda. Insegna alle ragazze che bisogna fare l'oca e non sapere fare niente per andare in tv. Mi sta sulle p***. Togliti questa maschera perché poi diventi ridicola".

Parole dure che non solo attaccano la diretta interessata, ma anche l'Isola e la tv dei giorni nostri. Forse, il vincitore dell'Isola dei Famosi 2018 non aveva trovato il coraggio di fare un'affermazione simile durante la sua esperienza alle Honduras. Ma ora se la concede, avendo portato a casa la vittoria e avendo dimostrato che si può vincere un reality anche se si appartiene alla tv di una volta.