Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: lo sfogo sui social

Karina Cascella è stata spesso presente in tv per commentare ferocemente il caso più mediatico degli ultimi mesi che ha visto protagonista Pamela Prati e tutta la cricca di loschi personaggi artefici della messinscena sul finto matrimonio e sull'inesistente Mark Caltagirone. Ma poco fa, a distanza di settimane dagli attacchi con cui si è rivolta a Pamela Prati durante il programma ‘Live – Non è la d’Urso’, l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha voluto scusarsi pubblicamente con lei attraverso un post Instagram che ha spiegato le ragioni del suo pentimento.

Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: il messaggio su Instagram

Nel post pubblicato su Instagram a margine di una foto esaustiva del suo pentimento, Karina Cascella ha spiegato i motivi delle scuse rivolte a Pamela Prati contro cui si era scagliata anche per via della sua partecipazione al programma ‘Chi l’ha visto’ su Rai Tre.

“Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci. Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male. Male per le mie parole stesse”, ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso: “Io da donna ho detto ad un’altra donna: ‘Vergognati perché fai schifo’ beh...non è corretto, né televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela”.

“Le opinioni, le idee, la verità... su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro”— si legge ancora nel post – “Ad oggi non so dove stia esattamente la verità, perché credo che i diretti interessati e giustamente gli avvocati che si occupano della parte legale della vicenda, sappiano quale sia lo stato attuale delle cose, come è giusto che sia”.

Infine, l’augurio per Pamela Prati e la precisazione per i follower: “Spero che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne. Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà”.

Nessuna replica, almeno per ora, da parte di Pamela Prati. Intanto per Karina Cascella stanno arrivando i commenti dei follower che ne apprezzano il gesto così sincero.