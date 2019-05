Roberto D’Agostino: “Pamela Prati ha un problema con il gioco. E’ complice delle sue agenti”

(A ‘Mattino 5’ le nuove rivelazioni di Roberto D’Agostino su Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo)

Alla vigilia della puntata di ‘Verissimo’ che trasmetterà la confessione finale di Pamela Prati, Roberto D’Agostino è tornato a commentare gli incredibili risvolti del caso mediatico più ingarbugliato degli ultimi tempi, rivelando nuovi dettagli alla luce delle rivelazioni della showgirl e della sua ex agente Eliana Michelazzo.

“Si chiama sex dating. Non c'è un rapporto fisico ma un passaggio di inviare foto, video. Da quel momento, io ti ricatto, ti chiedo soldi. Ti posso chiudere la bocca”, ha spiegato al programma ‘Mattino 5’ il direttore del sito Dagospia (che per primo ha indagato sul matrimonio di Pamela Prati e sull’inesistente Mark Caltagirone) a proposito del meccanismo che sarebbe stato usato per truffare personaggi noti. “Nel 2009, quando la Michelazzo va a fare la corteggiatrice ad Uomini e Donne, si va a scontrare con Tina Cipollari. Il giorno dopo, la Cipollari annuncia di aver ricevuto una lettera di minacce perché aveva osato prendere di petto la Michelazzo”.

I presunti problemi economici di Pamela Prati

“Quello che mi raccontò il suo ex compagno era lo stato economico davvero depresso”, ha proseguito D’Agostino parlando di Pamela Prati: “Aveva un problema con l'Agenzia delle entrate, una bella somma, ho anche i documenti. In questi 8 mesi di relazione, la Prati chiede soldi per non farsi pignorare l'appartamento in piazza Euclide. Ha un debolezza, il gioco d'azzardo. Quando arrivi al bingo, hai già giocato tutto”. Secondo D’Agostino, dunque, la Prati “da una parte, è stata incastrata: ha chiesto i soldi e la tenevano al guinzaglio. Poi, ci è entrata dentro. Erano complici tutti e tre”, ha proseguito riferendosi al rapporto con le sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

“Eliana Michelazzo viveva con Pamela Perricciolo, avevano una relazione”

Al termine della lunga confessione che Eliana Michelazzo ha rilasciato nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’, Dagospia ha pubblicato l’indiscrezione (prontamente smentita dalla Michelazzo) secondo cui Eliana e Pamela Perricciolo avevano avuto una relazione sentimentale. A tal proposito D’Agostino ha aggiunto: “A un certo punto, quando ho visto il programma della d'Urso, Eliana che raccontava di fare l'amore virtuale per dieci anni… Perché doveva prenderci in giro? Ho detto basta: alle 23.30, ho sparato”.

“Sappiamo tutto, che Eliana viveva con Pamela Perricciolo, avevano una relazione. Creavano personaggi virtuali ed incastravano queste celebrità”, ha ribadito il giornalista: “Tutti hanno creduto a queste storie che non esistevano, architettate come una sorta di reality Queste due ragazze, Perricciolo e Michelazzo, avevano capito cosa volevano la gente, i programmi, i giornali. Tutti hanno creduto a Mark Caltagirone. Erano bufale che portavano quattrini”.