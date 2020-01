Paola Barale contro Alfonso Signorini: frecciata social per il conduttore del GF Vip

Tra i telespettatori che si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire le prime puntate del Grande Fratello Vip 2020 c’è stata anche Paola Barale che, in merito alle parole pronunciate da Alfonso Signorini sul linguaggio deprecabile costato la squalifica a Salvo Veneziano, ha voluto condividere con i follower una riflessione piuttosto polemica nei confronti del conduttore del reality e direttore del settimanale Chi.

Paola Barale contro le parole di Alfonso Signorini al GF Vip

Poco fa la showgirl ha condiviso su Instagram il momento in cui Signorini esprimeva in diretta tv il suo pensiero sul tema della violenza sulle donne da condannare in ogni sua forma, e a corredo del video ha posto l’accento su un punto volto ad essere “un invito a riflettere e alla coerenza”.

“Parole più che condivisibili, ma mi sfugge qualcosa… Signorini, l’altra sera, durante la puntata del Gf Vip denuncia con grande impeto e sicuramente a ragione, un cattivo esempio di “brutta televisione”. Lo ha ripetuto piu’ volte il direttore di “Chi” riferendosi alle esternazioni di bassissimo livello di uno dei concorrenti del programma, urlando giustamente alla necessità di porre fine alla mancanza di rispetto nei confronti della donna. Tutto questo mi suscita una domanda... Non e’, forse, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più? Una cattiva comunicazione qualunque essa sia, televisiva o carta stampata , produce cattive conseguenze”.

Poi la conclusione: “E per ripetere le parole che più volte ha usato il direttore di Chi durante la puntata, questo non è un processo a nessuno, ma un invito a riflettere e alla coerenza”.

Il discorso di Paola Barale sembra essere riferito alla vicenda che qualche anno fa la vide protagonista di alcune foto intime insieme all’allora compagno Raz Degan pubblicate proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. "La luna splende alta nel cielo comunque. E un bel vaffancu*o a tutti quelli che oltre a vendere i comprare scatti rubati hanno anche venduto l'anima al diavolo. #poverisfigati", scrisse allora la showgirl attraverso i social che anche stavolta hanno manifestato il suo netto disappunto.