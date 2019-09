Paola Barale, frecciatina per Gianni Sperti: “All’epoca non aveva l'estetista”

(Paola Barale al Maurizio Costanzo Show- Allegria)

Non poteva certo mancare Paola Barale allo speciale di Canale 5 ‘Maurizio Costanzo Show – Allegria’ dedicato a Mike Bongiorno. La storica valletta del conduttore ricordato in questi giorni a dieci anni dalla scomparsa, ha condiviso con gli ospiti del programma gli aneddoti della sua carriera legati all’uomo che ha contribuito alla sua popolarità, stando al gioco quando è stata citata per il matrimonio con Gianni Sperti dal duo comico Pio e Amedeo, autore di un ironico quiz.

Paola Barale e la frecciatina a Gianni Sperti

Presente sul palco del programma anche Simona Ventura che si è trovata a rispondere a un quesito inerente a Paola Barale e il suo ex marito Gianni Sperti. “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti?”, hanno chiesto Pio e Amedeo alla conduttrice: “A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”. “Te la dico io, la C!” ha risposto Paola Barale che, riguardo alla risposta inerente alle sopracciglia ad ali di gabbiano dell’aex marito, ha aggiunto: “No, all’epoca non se le faceva ancora. Non aveva l’estetista”.

Paola Barale e il matrimonio con Gianni Sperti

Paola Barale è stata sposata con Gianni Sperti dal 1998 al 2002. In seguito non ha più fatto un passo così importante, neanche con il suo grande amore Raz Degan, al quale è stata legata per oltre 10 anni. "Sul matrimonio non sono ferrata, mi è andata male una volta - ha confidato ironica in un’intervista - Le leggi non sono adeguate, sono stata in ballo sette anni con un divorzio”.

Dal canto suo Gianni Sperti, opinionista del programma ‘Uomini e Donne’, resta molto riservato sulla sua vita privata. “Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento”, ha affermato in una recente intervista che per la prima volta ha affrontato i rumors sulla sua presunta omosessualità: “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti". Via social lo corteggiano più gli uomini o le donne? "In egual modo e misura e spesso in maniera parecchio hard", la sua risposta.