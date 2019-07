Paola Caruso furiosa: parte la guerra contro l’ex compagno (che frequenta Raffaella Fico)

La vicenda di Paola Caruso, lasciata dall’ex compagno Francesco Caserta dopo aver scoperto di essere incinta, tiene banco nelle cronache rosa da circa un anno. A marzo scorso la ex Bonas di ‘Avanti un altro’ è diventata mamma del piccolo Michele e da allora gli appelli verso l’uomo che sostiene essere il padre di suo figlio e le frecciatine lanciate alla sua famiglia sono state tante in diverse occasioni.

Adesso alla complicata situazione si è aggiunta anche l’indiscrezione secondo cui Francesco Caserta si starebbe frequentando con la showgirl Raffaella Fico, dettaglio che, stando a quanto riportato dalle Chicche di Gossip del settimanale Chi, avrebbe mandato su tutte le furie Paola Caruso, intenzionata a portare avanti una dura battaglia.

Paola Caruso furiosa con l’ex Francesco Caserta

“Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”: questo il duro commento di Paola Caruso riportato dal settimanale Chi a proposito della notizia che indica il suo ex Francesco Caserta come il nuovo compagno della showgirl napoletana, single dopo la fine della relazione con Alessandro Moggi. Ora la soubrette calabrese promette battaglia contro l’uomo che non ha mai voluto sapere nulla del bambino che lei sostiene essere suo figlio. Durante la gravidanza, Paola Caruso ha raccontato la sua storia nei programmi di Barbara d’Urso che è riuscita a donarle il sorriso aiutandola a ritrovare la sua madre biologica.