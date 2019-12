Paola Caruso denuncia l’ex fidanzato Moreno Merlo

(Paola Caruso ospite di Barbara D'Urso per difendersi dalla accuse del suo ex Moreno Merlo)

'Domenica Live' continua a mandare in onda le versioni contrastanti di Paola Caruso e Moreno Merlo che, dopo aver presenziato innamoratissimi nello studio di Canale 5, adesso si ritrovano a parlare l’una dell’altro in termini forti e ostili. Nella puntata in onda l’8 dicembre la soubrette ha consegnato a Barbara d’Urso alcune prove inerenti alla lite di cui il suo ex fidanzato aveva parlato durante il programma nella scorsa settimana e delle fatture di pagamenti effettuati per lui: “Pagavo tutto io. Ho pagato delle ore in palestra che lui ha fatto e non ha mai pagato. Ci sono le fatture che lo provano. Tutte le foto su Instagram – cene, spa, visite, incontri – è stato tutto pagato da me”, ha tuonato la 34enne, aggiungendo di averlo denunciato perché lui l’avrebbe registrata a sua insaputa.

Paola Caruso denuncia l’ex Moreno Merlo e assicura: “La nostra storia era vera”

Anche la madre dell’ex fidanzato Moreno Merlo è finita sotto accusa: “Un giorno abbiamo fatto shopping insieme e le ho regalato un vestito ma poi ho dovuto pagare il resto delle cose che aveva preso in negozio perché non aveva la carta di credito in borsa”, le parole di Paola Caruso: “Al battesimo di Michelino io e Moreno abbiamo avuto gratis degli abiti di un noto negozio milanese e anche lei voleva qualcosa di speciale. Non siamo riusciti ad andare una seconda volta in quel negozio perché avevo preso altri impegni e lei si è risentita… Per loro tutto era dovuto”.

Rispetto alla versione di Moreno secondo cui Paola gli avrebbe chiesto di fingere un fidanzamento per andare ospiti di Barbara d’Urso in tv, la soubrette ha poi smentito categoricamente ogni affermazione, concludendo con la frase che non lascia margini a riappacificazioni: “Lui ha fatto quello che ha fatto, si prenda la responsabilità di quello che ha fatto e ci vediamo in tribunale!”.