Paola Caruso porta in tribunale l’ex Francesco Caserta e attacca Raffaella Fico

La battaglia era stata annunciata qualche giorno fa; oggi arriva il dettaglio sulla serietà della vicenda che verrà affrontata con tutti i riti del caso in un'aula di tribunale, dove Paola Caruso ha chiamato l’ex compagno Francesco Caserta per far valere le sue ragioni. A spiegare l’accaduto è il settimanale Spy che riporta le dichiarazioni della showgirl intenzionata a tutelare il diritto di suo figlio Michele di avere un padre. L’imprenditore è sempre stato indicato come il papà del piccolo nato lo scorso marzo, ma lui non ha mai confermato alcun legame e oggi che pare sia nata una relazione con Raffaella Fico, i loro rapporti si sono fatti ancora più burrascosi.

Paola Caruso contro l’ex Francesco Caserta

Spy racconta che Paola Caruso non ha reagito bene alla notizia di un flirt tra il suo ex fidanzato Francesco Caserta e la showgirl Raffaella Fico e ha avuto parole di grande rabbia contro di lui e non solo.

“Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L'ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza”, ha raccontato la ex Bonas di ‘Avanti un altro, “L'ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa?”.

“Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece... Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto”, ha aggiunto ancora Paola Caruso prima di annunciare l’intenzione di portare in tribunale l’uomo: “Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però”.

Paola Caruso attacca Raffaella Fico

Paola Caruso ha avuto parole di risentimento anche nei confronti di Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli. “Come può, proprio lei, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio? Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità? Non posso credere che sia amore”, ha tuonato Paola che preannuncia una battaglia di cui probabilmente sentiremo ancora parlare…