Paola Caruso incinta, arrivano testimonianze “scomode”: Barbara d’Urso legge tutto in diretta

(Barbara d’Urso legge la replica di Paola Caruso alle lettere degli amici e della sorella di Francesco)

La vicenda personale di Paola Caruso, lasciata dall’ex compagno Francesco Caserta dopo la notizia della gravidanza, continua a tenere banco nelle puntate quotidiane di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, ormai mediatrice tra gli antagonisti della storia che vede da un lato la soubrette ex concorrente di Pechino Express e dall’atro l’imprenditore, dopo aver dato spazio alle versioni contrastanti di entrambi e anche a quella della madre di lui, ieri nella diretta televisiva ha letto le lettere degli amici di Francesco Caserta.

Proprio nello spazio di Canale 5 Paola Caruso aveva svelato che Caserta ha un altro figlio di 9 anni di cui lei non era a conoscenza e, sempre secondo il suo racconto, Francesco non avrebbe riconosciuto neanche questo figlio, abbandonandolo proprio come il nuovo piccolo in arrivo.

Alla prima smentita dell’imprenditore si sono affiancate le dichiarazioni della sorella e degli amici di Caserta, mittenti di alcune lettere alla d’Urso con cui le hanno fatto sapere che, contrariamente da quanto affermato, la donna sapeva perfettamente del bambino (tra l’altro, riconosciuto da padre).

La replica di Paola Caruso

La replica di Paola Caruso non ha tardato ad arrivare.

Davanti alle accuse della sorella e degli amici dell’ex fidanzato Francesco, la Bonas di 'Avanti un altro' ha inviato un’altra lettera a Barbara d’Urso per ribadire che quanto emerso nelle ultime ore sarebbero solo bugie e denigrazioni.

“E’ una lettera molto tosta”, ha commentato Barbara d’Urso leggendo alcuni stralci del testo in cui Caruso ha voluto smontare punto per punto le affermazioni rese dalla famiglia Caserta e difendere la sua verità.

Intanto la gravidanza di Paola Caruso va avanti. Il bambino nascerà a fine febbraio e si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della 32enne che è stata adottata e fino ad oggi non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali.