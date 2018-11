Paola Caruso incinta, l’ex compagno scrive a Barbara d’Urso dopo l’accusa di essere scappato

“Sono a ribadire di non essere fuggito da alcuna responsabilità ma solo di aver posto termine a una relazione nel corso della quale ho provveduto ad ogni esigenza della mia compagna animato da nobili sentimenti, naufragata a causa di insanabile distanza caratteriale”, ha fatto sapere Caserta che ha concluso affermando di aver tentato di ricomporre la situazione dopo aver saputo della gravidanza.

Adesso Caserta è tornato sulla questione con una lettera in cui ha spiegato le sue ragioni.

L’uomo, infatti, era stato accusato dalla ex naufraga dell’Isola dei Famosi di essere “scappato” dopo aver scoperto di essere incinta, colpa che lui ha sempre respinto con forza sin dalla pubblicazione dell’intervista che svelava la dolce attesa.

La gravidanza di Paola Caruso è tornata ad essere trattata da Barbara d’Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, durante la quale è stato letto il comunicato che l’ex compagno della soubrette Francesco Caserta ha inviato alla redazione del programma per difendere la sua posizione.

