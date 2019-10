Paola Caruso ospite di Barbara d’Urso con il nuovo compagno: nuove accuse contro l’ex

(A 'Domenica Live, Paola Caruso riceve un videomessaggio da Floriana Messina contro l'ex Francesco Caserta)

Paola Caruso ha ritrovato finalmente la serenità sentimentale accanto a Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, dopo un lungo periodo di solitudine affrontato prima e in seguito alla nascita del figlio Michele, mai riconosciuto da Francesco Caserta, l’uomo indicato come suo padre. Ospite di Domenica Live insieme al compagno e al bambino, nel salotto di Barbara d’Urso Paola Caruso è tornata ad affrontare la sua relazione complicata con l’ex fidanzato, accusato in un video dalla ex concorrente del Grande Fratello Floriana Messina come autore di avance che le avrebbe rivolto via Instagram.

Floriana Messina corteggiata dall’ex di Paola Caruso

“Francesco ha provato ad abbindolarmi su Instagram come fa con tutte. Io ho risposto a nome tuo, perché lui invece di corteggiare le altre dovrebbe pensare al figlio che non ha mai conosciuto”, ha raccontato Floriana Messina a Domenica Live nel video indirizzato a Paola Caruso, ospite del programma. “È l’ennesima conferma di quello che già so. Lui è fidanzato ufficialmente con un’altra ragazza ma ci prova su Instagram con tutte le donne del mondo dello spettacolo”, ha affermato la ex Bonas di Avanti un altro: “Tu non sai quante donne, anche dello spettacolo, mi scrivono su Instagram che Francesco scrive loro, continua anche se è fidanzato perché lui sta con una ragazza ufficialmente: la porta a casa sua, cammina mano nella mano nella sua città con questa ragazza ma continua a scrivere a tutte queste donne anche dello spettacolo. Io ho una lista così di ragazze a cui lui ha scritto!”.

Nonostante tutto, Paola Caruso si è detta felice accanto al nuovo fidanzato che non manca di riservare a lei e al suo piccolo Michele tutte le attenzioni che meritano.