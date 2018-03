Paola Di Benedetto a Domenica Live: “Quello che dice il mio ex è vero”

Paola Di Bendetto, da poco rientrata in Italia dall’Honduras è stata ospite di Barbara D’Urso nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5. Paola sull’isola ha conosciuto Francesco Monte e tra i due è nata una bella intesa: si sono separati bruscamente a causa del rientro di Monte in Italia ma quando anche lei è stata eliminata e ha lasciato l’isola si sono ritrovati. Nessuno può sapere dove porterà e che cosa diventerà il loro sentimento ma per ora lei ha “le farfalle nello stomaco”. Intanto però poco prima di partire per l’isola Paola Di Benedetto ha incontrato Matteo, il suo ex fidanzato con il quale ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita.

In onda le parole di Matteo mentre Paola si trovava sull'Isola

Barbara D’Urso ha fatto ascoltare all’ex naufraga le parole di Matteo che ha pronunciato quando lei ancora sull’Isola. Matteo aveva infatti raccontato, sempre dallo stesso salotto, che la sera del primo gennaio tra i due c’è stato un bacio e che la Di Benedetto gli avrebbe detto: “Se domani mi sposassi sarebbe con te”.

“Tutto quello che dice è vero”

“Sono sempre stata consapevole che lui non era interessato a questo tipo di mondo – ha spiego la ex madre Natura ai microfoni di Domenica Live – Quella sera il bacio c’è stato, perché forse ho sbagliato io ma mi sono ritrovata davanti una persona con la quale avevo condiviso gli ultimi quattro anni della mia vita, poi sono scoppiata a piangere”.