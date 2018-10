Paola Di Benedetto sbotta su Instagram: la verità su Francesco Monte

Un duro sfogo espresso in due storie Instagram ha palesato tutta la rabbia di Paola Di Benedetto per alcune dichiarazioni che le sono state attribuite sul conto di Francesco Monte.

“Francesco Monte? Di lui preferisco non parlare. Diciamo che all’Isola dei Famosi sembrava un certo tipo di persona. Nella vita reale si è dimostrato tutt’altro tipo” è stata la frase riportata dal settimanale Spy nell’ambito di un’intervista rilasciata dalla ex Madre Natura che con il ragazzo, ora concorrente del reality, ha avuto una breve relazione dopo ‘L’Isola dei Famosi’.

Stando a quanto affermato da Paola Di Benedetto, in realtà lei sul conto di Francesco Monte non avrebbe affermato quanto riportato, ma solo risposto ad una sola domanda su di lui e, in particolare, su quali fossero i loro rapporti.

“(…) Trovo ridicolo che non avendo materiale effettivo si vadano ad estrapolare frasi a caso e mal interpretate pur di schiaffare titoloni sulle pagine”, ha scritto Paola Di Benedetto: “Non ho mai detto che è stata una delusione, anzi, quando mi è stato chiesto (a casa Signorini) ho risposto che per quanto mi riguarda è stato tutto vero al 100% ma che poi non sempre le persone che conosci all’interno di un reality sono così nella vita reale”.

Infine, la precisazione sul tipo di rapporto che oggi intercorre tra lei e Monte: “Ci tengo anche a precisare che con lui, ad oggi, ho un bel rapporto, e trovo inutile continuare a creare del finto gossip. Quindi, a chi continua ad insinuare che sono io che continuo a parlarne, mi spiace deludervi, ma quando mi mettono in bocca cose che io non dico mi sento in dovere di esternare la realtà delle cose. Paola”.

Gf Vip, Monte si sbottona: la verità su Paola Di Benedetto

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip il nome di Paola Di Benedetto è stato fatto proprio dal suo ex Francesco Monte che, durante una conversazione con Giulia Salemi, ha raccontato come sia nata e finita la loro breve relazione.

“Io e Paola ci stavamo sul ca***. Io non sopportavo lei e lei non sopportava me. Non ci potevamo vedere proprio, è stata proprio una cosa inaspettata”, ha ricordato Francesco: “(…) però dopo mi sono reso conto che non c'era una predisposizione mia di andare oltre e mi sono fermato".

Da allora, di acqua da allora ne è passata: oggi Paola Di Benedetto è felicemente legata a Federico Rossi del duo Benji e Fede, mentre Francesco Monte pare piuttosto preso dalla conoscenza con Giulia Salemi…