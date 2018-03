Paola Di Benedetto vuota il sacco in diretta: "Contro di me un complotto"

E' arrivata in studio vestita di bianco e ha lasciato tutti a bocca aperta. Paola Di Benedetto ha conquistato immediatamente il pubblico di Verissimo e in compagnia di Silvia Toffanin ha raccontato la "sua" Isola. Non solo ha voluto raccontare anche il rapporto con Rosa Perrotta, la bella campana con la quale Madre Natura ha stretto un rapporto di amicizia molto profondo.

"Contro di me un complotto"

"Eravamo in bagno e ci stavamo truccando - ha spiegato Paola Di Benedetto - ci siamo guardate e subito abbiamo capito che saremmo diventate amiche". Madre Natura, che già sull'isola ha dimostrato di avere un bel caratterino, ha spiegato anche di come le altre donne sull'Isola si fossero messe d'accordo per contrastare l'unione tra lei e Rosa.