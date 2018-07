Paola Ferrari senza filtri su Belen: "Furba, ricca e priva di ogni talento"

Non le manda a dire Paola Ferrari. Ospite di "Non disturbare", il nuovo talk di seconda serata di Paola Perego, in onda su Rai 1, la conduttrice e giornalista sportiva ha confidato con schiettezza il suo giudizio su alcune colleghe. Tra queste Belen Rodriguez, showgirl argentina già finita nel mirino dei suoi tweet alcune settimane fa, durante la messa in onda di "Balalaika", programma sui mondiali di calcio.

E' stata la Perego a punzecchiare la sua ospite, consapevole di andare a toccare un nervo scoperto. Così, incalzata più volte, la Ferrari ha detto la sua: "Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questo tipo assolutamente priva di ogni goccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava (…) Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria". La conduttrice ha quindi chiesto il motivo di un augurio così triste e lei ha replicato: "Di sogni ne ha già realizzati tanti. Ha un successo strepitoso, guadagna bene, ha un figlio meraviglioso...".

I precedenti

Ma quali sono i precedenti tra Belen e Paola? Un mese fa, la conduttrice sportiva, volto della concorrenza, ha spiegato di non aver apprezzato il mix di calcio e intrattenimento che Balalaika, trasmissione Mediaset, ha messo in scena e, su Twitter, non ha risparmiato frecciate al veleno contro il programma e gli ospiti. In particolare la Ferrari si è lasciata andare ad una battuta su Belen (ospite fissa della trasmissione insieme a Diego Abatantuono e al Mago Forest). "Chiedo ufficialmente a Mediaset - ha scritto su Twitter - dopo un'ora di trasmissione di farmi vedere l'immagine di CR7 prima della punizione. Magari il cell di Belen anche dopo. E qui mi taccio". E ancora: "Un pezzo di Fifa'. E vai! L'immagine della donna nel calcio si evolve. Che meraviglia". Frecciate che - ha spiegato ieri a Paola Perego - non erano dirette alla Rodriguez ma, più generalmente, alle scelte autoriali su cui è stata impostata la trasmissione.