Eleonora Giorgi, bordata alla De Filippi sul figlio Paolo. Lui replica: "Orgoglioso di quanto guadagno"

Paolo Ciavarro prova a salvarsi in calcio d'angolo dopo lo scivolone di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip. L'attrice, parlando del figlio, si è lasciata sfuggire che il suo stipendio sarebbe basso. Talmente esiguo - parola della Giorgi - che il ragazzo, oltre a lavorare al daytime di "Amici", si tratterrebbe fino a sera in produzione (la Fascino di Maria De Filippi, ndr) per arrotondare.

Un'affermazione pesante che ha fatto tremare Ciavarro Junior. Il 27enne, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, è corso ai ripari su Instagram, e a metà tra l'ironico e lo spaventato puntualizza in una storia: "Evidentemenre la 'reclusione' dà le traveggole. Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro e di quanto percepisco. Ci tenevo a dirlo".

Allarme rientrato, si spera per lui, che vuole continuare a lavorare nel mondo della tv. Mamma permettendo.