Vanya Stone, bomba su Ruffini: "Abbiamo avuto una storia mentre era con Diana Del Bufalo"

Doccia fredda per Paolo Ruffini a poche ore dal debutto, su Italia1, con 'La Pupa e il Secchione e viceversa'. A lanciare la secchiata gelida è Vanya Stone, tatuatrice romana e studentessa di recitazione, che in un post - poi rimosso - accusa il conduttore di averla esclusa dal cast del programma per paura che venisse fuori la loro presunta relazione di qualche anno prima.

"Domani inizia la pupa e il secchione. Mi avevano mandato il precontratto da firmare, ma all'ultimo minuto, senza motivo, non ero più nel cast - ha scritto la Stone, a corredo di alcune foto intime insieme a Ruffini - Chissà perché. Forse colui che presenta aveva la coda di paglia che raccontassi della storia che avevamo avuto mentre era con Diana Del Bufalo o delle porcate che proponeva alle mie amiche... So solamente che sei un miserabile Ruffini. Buon programma".

Nessuna parola da parte di Paolo Ruffini - che può replicare in qualsiasi momento -, mentre Vanya Stone, dopo aver cancellato il post (qui sopra lo screenshot), torna sull'argomento in un video pubblicato su Facebook: "Come al solito sto leggendo commenti molto belli... Putt***, tr***, approfittatrice. A me non mi toccate. Io dico la verità e voi siete un popolo di cerebrolesi e non riuscite neanche a leggere l'articolo. Vi fermate alla prima riga e cominciate a commentare. A me non mi tocca nulla perché io dirò sempre la verità. Smerderò le persone che meritano di essere smerdate e voi continuate a parlare".