Tra Heather Parisi e Alessandra Celentano volano stracci: “Sei ridicola quando fai la bambina”

Un battibecco fin troppo acceso quello tra Heather Parisi e Alessandra Celentano durante la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent andato in onda sabato 14 aprile ha visto le due ballerine scontrarsi sulla performance di Luca della squadra bianca. “Non hai tecnica ma sei un vero ballerino” ha commentato Heather che ha visto però il parere contrario di Alessandra Celentano che ha storto il naso proprio mentre la collega ballerina elogiava Luca.

Alessandra Celentano: “Sei ridicola”

Le due ex ballerine non hanno avuto certo nessuna remora a "punzecchiarsi" durante la puntata di sabato 14 aprile. “Tu sei un vero ballerino, devi studiare tantissimo ma mi piaci tantissimo”: ha commentato così Heather Parisi l’esibizione di Luca. Ma il momento di gloria per il giovane allievo è durato poco, è stato subito interrotto da Alessandra Celentano che ha puntualizzato: “Per me lui non ha bravura, non ha carisma”. Una frase che ha suscitato di nuovo la reazione della Parisi che imitando la voce della Celentano ha detto: “Ma l’hai visto? O hai i paraocchi e guardi solo la danza classica?”. E così il “litigio” si è chiuso con la Celentano che ha tuonato contro Parisi: “Sei ridicola quando fai la bambina, io ho il mio pensiero e tu il mio”.