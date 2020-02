Pasquale Laricchia finisce nella bufera. L'ex fidanzata lo accusa di maltrattamenti, lui si difende

(nel video le parole di Victoria e Paquale a Live Non è la D'Urso)



Pasquale Laricchia si difende dalle pesanti accuse di maltrattamenti avanzate dall''ex fidanzata Victoria Pennington. I due sono stati concorrenti in una delle prime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, la stessa presentatrice che nella puntata di domenica 2 febbraio di Live non è la D'Urso ha messo a confronto la versione dei due sulle presunte violenze subite da Victoria ora sposata e con due figli.

Le accuse di Victoria contro Pasquale

“La nostra storia è cominciata quando avevo solo 17 anni - ha detto Victoria in un video registrato - Già dall'inizio era violento con me. La prima volta che mi ha schiaffeggiato, ha rotto la mia anima. Dopo il Grande Fratello 3 è impazzito. Ho deciso di difendermi ma non è andata bene perché lui era molto più forte di me, mi ha dato così tanti colpi in testa che ho smesso di respirare. Quando mi sono risvegliata ho chiamato la mia famiglia e per la prima volta ho detto quello che succedeva.”

Pasquale contrattacca: "È per questioni di soldi"

Pasquale Laricchia presente in studio ha smentito ogni accusa svelando quello che potrebbe essere il motivo delle gravi affermazioni della sua ex fidanzata. Si tratterebbe di questioni economiche, di un debito che a detta di Pasquale toccherebbe i 100 mila euro. "È un'attrice. Mi accusa di violenze, ma ci sono problemi di soldi. Ha sperperato i soldi della nostra società di cui ero amministratore delegato". .

La testimonianza di Lori Del Santo

Ma ad avvalorare la tesi di Victoria ci sarebbe la testimonianza di Lory del Santo: "Pasquale e Victoria hanno vissuto nel mio studio con altri ragazzi che sono venuti a lamentarsi per i continui litigi tra loro. Lui era molto autoritario e gli altri coinquilini, preoccupati, sono venuti ad avvisarmi. Pasquale mi disse che lei non poteva andare in giro da sola e che lui doveva sapere sempre cosa facesse". Anche queste accuse sono state smentite da Pasquale che nega l'esistenza di una denuncia per violenza presentata da Victoria.