Patrizia Bonetti in lacrime dopo l’aggressione: “Mi hanno strappato i capelli, ora ho una protesi”

(Aida Yespica e Patrizia Bonetti raccontano l'aggressione a Domenica Live)

La violenta aggressione subita da Patrizia Bonetti qualche giorno fa è stata argomento dell’intervista che la ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato ieri in diretta tv nel programma ‘Domenica Live’.

Alle telecamere della trasmissione di Barbara d’Urso la 23enne bolognese ha raccontato l’accaduto insieme ad Aida Yespica che si trovava con lei quando, in un cinema milanese, è stata improvvisamente colta dalla violenza di alcune donne che erano in fila dietro di loro per i biglietti.

“Nessuno ha fatto nulla”, ha denunciato la donna per rimarcare la gravità del contesto in cui è avvenuta la violenza: “Ce l’avevano con me solo perché ero in coda prima di loro”. “La cosa allucinante è che c’era tanta altra gente e nessuno ci aiutava… Dicevano che avevo il sedere finto come la mia borsa. C’erano cinque uomini che guardavano e stavano lì fermi”, ha spiegato ancora.

Patrizia Bonetti picchiata: “Mi hanno strappato i capelli, ora ho una protesi”

Il danno subito, oltre che psicologico, è stato anche fisico per Patrizia Bonetti: le donne che l’hanno picchiata e aggredita, infatti, le hanno strappato una folta ciocca di capelli che non ricrescerà prima di sei mesi.

“Mi hanno tolto il bulbo del capello… Ho i bozzi sulla testa, mi hanno strappato i capelli. Il mio parrucchiere mi ha costruito una protesi, il trauma comunque rimane. Ci vorranno sei mesi per farli ricrescere”, ha spiegato in lacrime la ragazza mostrando le foto delle sue condizioni subito dopo il fatto.