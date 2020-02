Polemica per il privé, Fedez al vetriolo su Twitter. Il pizzaiolo chiarisce

"Tutorial giornalismo 2020: fare una bella ricerca tra gli stati su Facebook , prendere la prima stro...ta che può fare click, non verificare minimamente la “notizia” e farci un fantastico articolo". È il tweet al vetriolo di Fedez cinguettato dopo la diffusione di una notizia che avrebbe visto protagonista la moglie Chiara Ferragni alle prese con la prenotazione di un tavolo in una pizzeria.

Il pizzaiolo chiarisce l'intenzione del post

Il tutto ha avuto inizio dal post del titolare del locale casertano, Francesco Martucci, che aveva riportato le parole della conversazione avvenuta per telefono tra lo stesso e l'influencer. (È stato chiarito che a chiamare non sia stata la Ferragni). Un post che aveva innescato una cascata di polemiche che hanno portato il pizzaiolo a chiarire l'intenzione delle sue parole pubblicando un ulteriore commento alla vicenda: "Scrivo sempre ciò che penso. Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo. Da noi vengono attori, calciatori, e compagni cantando. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio e ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei". Entrambi i post sono stati cancellati.

Solo uno scherzo di cattivo gusto

A quanto pare si sarebbe trattata di una notizia non vera, ma come già sottolineato, alcuni follower della Ferragni molto informati sulla vita dell'influencer e sui suoi spostamenti avevano avanzato l'ipotesi che si trattasse di uno scherzo. Nei commenti hanno fatto presente che Chiara si trovasse a Los Angeles. Nel frattempo il pizzaiolo pare abbia provveduto ad effettuare i dovuti approfondimenti riscontrando che in effetti la telefonata non è stata effettuata né dalla Ferragni né da altri a lei vicini. Solo uno scherzo di cattivo gusto di cui il titolare del locale casertano è stato vittima.