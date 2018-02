Pomeriggio 5, scocca la frecciatina: “Lory Del Santo? Una badante”

E mica poteva finire così, come una mera notiziola pronunciata tra una chiacchiera e l’altra a Pomeriggio 5, la chicca di gossip sul presunto flirt tra Lory Del Santo e Marco Ferri, attualmente spiaggiato in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Dopo quanto affermato dall’attrice, Riccardo Ferri, padre dell’ex calciatore, ha commentato quanto asserito con un personale parere che ha fatto strabuzzare gli occhi alla stessa Barbara D’Urso, sorpresa dal termine ‘badante’ pronunciato dal suo ospite quando si parlava proprio della della Del Santo.