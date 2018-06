Pomeriggio Cinque, Favoloso ko: "Tu di amore non puoi parlare"

(Nel video sopra il botta e risposta tra Luigi Favoloso e Karina Cascella a Pomeriggio Cinque)

Non c'è pace per Luigi Favoloso. L'ex fidanzato di Nina Moric è senza dubbio uno dei concorrenti più contestati e controversi dell'ultima edizione del Grande Fratello, e in tv deve continuamente difendersi.

L'ultimo attacco arriva a Pomeriggio Cinque da Karina Cascella, che lo interrompe appena inizia a decantare la sua visione dell'amore: "Tu d'amore non puoi proprio parlare - lo bacchetta l'opioninista - Se c'è uno in questo studio che non può dare consigli sui rapporti di coppia, quello sei tu".

Non la prende benissimo Favoloso, che rispedisce le accuse al mittente rivangando il passato: "Tu invece puoi? Quella che si è sposata e poi separata sei tu, non io". "Io non sono mai stata sposata e sono stata lasciata dal mio compagno" risponde inviperita la Cascella. Che frittata!