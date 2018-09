Viola Valentino contro Riccardo Fogli, lui replica sui social: “Smettila di parlare di me”

Botta e risposta velenoso quello che si sta consumando attraverso i canali televisivi e social tra Viola Valentino e Riccardo Fogli, un tempo moglie e marito, oggi decisamente ai ferri corti.

Ospite del programma ‘Storie Italiane’ su Rai Uno, la cantante ha raccontato di non voler concedere l’annullamento del matrimonio all’ex coniuge da cui ha divorziato nel 2003, richiesta che, stando alle sue parole, lui le avrebbe avanzato per sposare l’attuale compagna.

“Non gli concederò mai l'annullamento del matrimonio. Mi faccia vivere in pace, non cambierò idea" ha ribadito Viola davanti a Eleonora Daniele a cui ha annunciato le prossime nozze con l’attuale fidanzato Francesco Mango che, proprio in virtù del matrimonio con Fogli, saranno celebrate in comune e non in chiesa.

Riccardo Fogli contro Viola Valentino: la replica social

Dal canto suo, Riccardo Fogli ha voluto dire la sua rispetto alle parole della ex moglie pronunciate in tv.

Il cantante ha affidato a un post la sua versione, smentendo la versione di Viola Valentino a cui ha chiesto di non parlare di lui, felicemente legato all’attuale compagna Karin e padre di una bambina di 6 anni.

“Solo due righe per rispondere a Viola e al suo giovane e inutilmente aggressivo compagno, per precisare che non ho chiesto e non chiederò l'annullamento alla Sacra Rota del matrimonio con Viola perché io e mia moglie Karin siamo felici e ci amiamo in grazia di Dio anche cosi, anche se confesso, mi piacerebbe sposarla ancora una volta questa volta in chiesa”, ha fatto sapere l’ex componente dei Pooh che ha avuto da dire anche sul compagno della donna.

“Sarebbe anche gradito, che Viola e il suo compagno, evitassero continuamente e ovunque, di parlare di me e di mia moglie @karintrentinifogli in modo offensivo e irriverente, visto che abbiamo una bambina di 6 anni che potrebbe casualmente ascoltarli”, ha ammonito ancora, per poi concludere: “Viola cara spero di vederti in tv a parlare finalmente dei tuoi successi e non di me”.