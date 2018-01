Rita Dalla Chiesa difende Loredana Lecciso: “Ha fatto bene ad allontanarsi da Al Bano”

"Chi oggi fa la ola per Al Bano e Romina, dimentica che da 20 anni la famiglia di Al Bano è un’altra": non si risparmia Rita Dalla Chiesa nel difendere a spada tratta Loredana Lecciso che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe lasciato il cantante a causa delle continue voci sul suo mai interrotto rapporto con la ex moglie.

In un’intervista esclusiva a Oggi, la conduttrice grande amica proprio di Al Bano, spiega così la sua presa di posizione: “Siamo seri: quale donna avrebbe retto quello che sta sopportando Loredana Lecciso? Quale donna sarebbe rimasta ad assistere a un’ex moglie che rivendica in tv l’immortalità del suo ruolo?… Ha fatto bene ad allontanarsi, a sottrarsi a tutta questa pressione che potrebbe schiacciarla. Le stanno facendo del male, a lei e ai ragazzi. Non dimentichiamo che Bido e Jasmine (figli di Al Bano e Loredana Lecciso, ndr) a Cellino ci vivono, vanno a scuola, soffrono per tutto questo”.

Loredana Lecciso assente al matrimonio di Cristel Carrisi

Rita Dalla Chiesa ripercorre l’episodio del matrimonio di Cristel Carrisi al quale la Lecciso non ha presenziato: “Faccio un esempio concreto: io sono stata invitata al matrimonio di Fabrizio (Frizzi, suo ex marito, ndr) e Carlotta, e non sono andata perché ritenevo dovesse essere un giorno solo loro; ma mia figlia Giulia era lì a festeggiarli”.

“Quando due anni fa si è sposata la figlia di Al Bano e Romina, Loredana non è stata invitata…” ricorda la Dalla Chiesa: “È stata una mancanza di rispetto enorme ma in quell’occasione Loredana ha dato prova di grande saggezza e di amore per Al Bano, non polemizzando, abbozzando, facendo mille passi indietro per non rovinare quel giorno speciale al suo compagno e a sua figlia”.

In quel caso – dice ancora – secondo lei, sarebbe dovuta intervenire Romina: “E invece la sola cosa giusta che doveva succedere era che Romina alzasse il telefono e invitasse la compagna di Al Bano, che – sono certa – avrebbe apprezzato ma declinato l’invito”.

La crisi tra Al Bano e Loredana

Secondo lei, la crisi tra Al Bano e la Lecciso potrebbe risolversi solo in un modo: “Al Bano dovrebbe dire parole nette e forti al suo pubblico, in difesa di Loredana… E chiarire una volta per tutte la situazione anche con Romina” aggiunge infine la conduttrice che spera che tutto si risolva per il verso giusto: “Mi auguro davvero che accada, per il loro bene e la serenità dei loro due bellissimi figli”.