Pasqua, Rita Dalla Chiesa "bacchetta" Bracconeri: botta e risposta social

"Tanto prima o poi ti convincerò". Si conclude così il battibecco social nato a Pasqua tra Rita Dalla Chiesa e l'ex collega di 'Forum' Filippo Bracconeri. Oggetto del contendere la scelta di Bracconeri di mangiare agnello in occasione delle festività. Una decisione che non è piaciuta a Rita, che da sempre si batte contro il massacro degli agnellini a Pasqua: "Gi agnellini vengono sgozzati per una tradizione che dovrebbe esssere invece di pace".

Tutto è nato da un post di Fabrizio, pubblicato nel pomeriggio di ieri, subito dopo il pranzo pasquale. "Devo dire che l'agnello è buono ma un po' pesante - scrive - Forse ho un po' esagerato. Stasera pure al forno con le patate". A stretto giro è arrivata la replica di Rita: "Ma come cavolo si fa a mangiare un agnellino? Non potevi lasciarlo vivere? Non avevi proprio niente da mangiare?"

Ne è nato un botta e risposta. Fabrizio: "Tu mi conosci troppo bene!! Pure le vongole cozze o gamberi HANNO LA STESSA DIGNITÀ DELL’AGNELLO,io penso questo, vietassero la vendita di tutti gli animali e poi rispetto la legge". La risposta: "No, Bracco. Immagino che tu conosca la crudeltà’ e la violenza che sono costretti a subire gli agnellini...non aggiungo altro. Sei l’ultima persona con la quale ho voglia di litigare". E ancora: "Quando si va a casa degli altri io rispetto le loro regole. Non l'ho ucciso io l'agnello e neanche loro (...) Nessuno si lamenta di lombrichi o cavallette che ora ci hanno imposto". "Fabri, non ti arrampicare sugli specchi: lombrichi e cavallette non li mangia nessuno. Gli agnellini vengono sgozzati per una tradizione che dovrebbe essere di pace. Tu sei buono e sensibile, non è da te".

Gallery