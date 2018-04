Rita Rusic contro Valeria Marini in diretta tv: “Ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori”

“Valeria Marini non è gradita, non è gradita dai figli. È lei che ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori, è lei che ha rovinato tutto”: affermazioni pesanti quelle che Rita Rusic ha esternato in diretta tv su Rai Uno durante il programma ‘Sabato Italiano’.

L’attrice e produttrice cinematografica è stata ospite di Eleonora Daniele in collegamento dalla sua casa di Miami per festeggiare il compleanno di Vittorio Cecchi Gori, presente in studio.

Il produttore, che lo scorso dicembre ha avuto un serio problema di salute, ha voluto celebrare i suoi 76 anni con una festa a cui hanno partecipato diversi amici e il figlio Mario.

“Mario è un ragazzo che non ama apparire e mostrarsi. Ho chiesto che alla festa di compleanno non ci fossero fotografi, ma non è stato così” - ha detto Rita Rusic chiaramente infastidita dopo aver visto le immagini della festa dove appariva anche Valeria Marini, ex fidanzata di Cecchi Gori – “Ci sono persone che vengono solo quando ci sono le telecamere per pubblicità e per dare fastidio alla famiglia”.

Benché il produttore abbia tentato di smorzare i toni e l’incipiente polemica, la Rusic ha preso la parola dando inizio ad una dura serie di recriminazioni contro la soubrette sarda.

“Valeria Marini non è gradita, non è gradita dai figli. È lei che ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori, è lei che ha rovinato tutto”, ha dichiarato senza giri di parole l’attrice per poi rivolgersi all’ex marito e affermare: “Tu non te lo ricordi perché eri preso da altro, ma io me lo ricordo… I Natali, i compleanni i cui Vittorio non poteva venire a casa. Questo fatto di dividere i figli, la famiglia. Io per cinque anni non ho mai potuto parlare con te. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti... Io che sono la madre sono stata cacciata. Poi, per carità, sorrido, tutto bene, ma certe cose non voglio dimenticarle”.

Eleonora Daniele e Vittorio Cecchi Gori hanno ascoltato in silenzio le parole di Rita Rusic che poi ha concluso rivolgendo un consiglio all’ex marito: “Dovresti avere un po’ più di sensibilità se c’è la famiglia coinvolta. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”.

Valeria Marini a Domenica Live: "Non ho mai abbandonato Vittorio"

Solo una settimana fa Valeria Marini a Domenica Live aveva sottolineato la sincerità dell’amicizia che la unisce a Vittorio Cecchi Gori e sulle dichiarazioni rese tempo fa dalla Rusic a proposito degli amici dell’ex marito, la showgirl aveva commentato: “Non penso parlasse di me. Non l'ho mai abbandonato, sono andata a trovarlo anche di notte, per tre o quattro volte, di nascosto, perché l'avvocato aveva mandato una diffida che impediva ad altri di avvicinarsi”.