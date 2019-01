Roberto D'Agostino senza filtri: "Il figlio di Fedez e Ferragni? Un bimbo progettato per Instagram"

Dolcetto o carbone? Questo il gioco proposto a 'Domenica In' da Mara Venier all'ospite Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore del sito di gossip 'Dagospia'. Un espediente per commentare insieme alcuni degli eventi di cronaca rosa più importanti dell'anno appena trascorso.

Roberto D'Agostino contro Fedez e Chiara Ferragni

Primo fenomeno ad essere analizzato è quello dei Ferragnez, ovvero la coppia composta dal rapper Fedez e la fashion influencer Chiara Ferragni, che ad aprile sono diventati genitori del loro primo figlio Leone, e a settembre sono diventati marito e moglie celebrando il matrimonio più "social" di sempre. Ebbene, che cosa pensa D'Agostino di cotanta esposizione mediatica? Il giornalista non le manda a dire: "(Leone, ndr) mi sembra un bambino progettato su Instagram - ha affermato - Pensavano a fare post già quando era nel pancione. Pubblicano ogni cosa che fa questo bambino, onestamente mi dispiace. Per loro solo carbone".

Roberto D'Agostino su Asia Argento: "Pietà per lei"

Spazio poi ad Asia Argento, altra protagonista assoluta del 2018 per il susseguirsi di situazioni che l'hanno vista protagonista, dallo scandalo Weinstein, alle accuse di presunte molestie (sempre smentite) da parte di Jimmy Bennett, fino alla relazione lampo con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. A sorpresa, D'Agostino per lei offre dolci e non carbone: "Quello che ha combinato da Weinstein a Corona è un romanzo. Per pietà nei suoi confronti le dò un dolcetto perché ne ha prese tante".